Regno Unito: Johnson, viaggiatori in ingresso dovranno fare test Pcr e autoisolarsi

- Tutti i viaggiatori diretti nel Regno Unito dovranno sottoporsi a test Pcr entro il secondo giorno dal loro arrivo ed autoisolarsi fino a che non abbiano ricevuto un esito negativo. Lo ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, in conferenza stampa questa sera. Il capo del governo ha spiegato di non voler bloccare i viaggi e ha detto che le misure alle frontiere possono soltanto rallentare la diffusione della nuova variante e non fermarla. Johnson ha aggiunto che anche le regole sulle mascherine nei negozi e sui mezzi di trasporto pubblico verranno rese più severe. Le misure saranno oggetto di una rivalutazione tra tre settimane. “Non sappiamo quanto efficaci siano i vaccini” contro la variante Omicron, ma “abbiamo buone ragioni di credere che essi forniscano almeno una certa dose di protezione”, ha affermato il premier. La nuova variante esige “misure mirate e proporzionate ora come precauzione”. Il premier ha dichiarato che i numeri della pandemia nel Regno Unito restano relativamente alti ma i contagi e i decessi sono in calo. (segue) (Rel)