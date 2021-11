Bielorussia: ministro Esteri Slovacchia chiede rilascio dei prigionieri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prigionieri politici in Bielorussia vanno immediatamente rilasciati. E’ l’appello rinnovato dal ministro degli Esteri della Slovacchia, Ivan Korcok, nel giorno della solidarietà verso i prigionieri politici bielorussi. “Oggi sto dalla parte di tutti coloro che sono caduti vittima del regime autoritario di Minsk solo per il desiderio di vivere il libertà”, ha scritto Korcok in un messaggio su Twitter. “Libertà e democrazia alla fine prevarranno”, ha continuato, ribadendo che “la Slovacchia resta dalla parte del popolo della Bielorussia”. (Vap)