Covid: nel Lazio tasso positività al 2,5 per cento, rimodulate disponibilità prenotazione vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio su 16.626 tamponi molecolari e 31.103 antigenici per un totale di 47.729 test, si registrano oggi 1.204 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 362 rispetto a ieri), con 545 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 6 decessi (meno 2 rispetto a ieri) e 786 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 715 (più 9 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 89 (meno 2 rispetto a ieri). "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5 per cento", spiega l'assessore D'Amato. In raffronto con il 27 Novembre 2020, si registrano meno 63 decessi, meno 1.072 casi positivi, meno 2.692 ricoverati in area medica, meno 266 ricoverati in terapia intensiva e meno 66.733 in isolamento domiciliare. Dal primo dicembre rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione del vaccino, disponibili oltre 2 milioni e 500 mila posti tra dicembre e gennaio. (Rer)