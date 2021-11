Mafia: Mirabelli (Pd), non ci si può convivere, politica sia capace di alzare barriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le mafie non si convive. Non esiste il modello per cui ci si rivolge alla mafia, si porta a casa un favore e il giorno dopo si è liberi”. Lo ha detto senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo Pd al Senato e capogruppo Pd in Commissione parlamentare antimafia) intervenendo questa mattina all'incontro "'ndrangheta 2.0. Il nostro no alla mafia" a Lomazzo (Co). “Non funziona così. - ha spiegato Mirabelli - nessuno può convivere con le mafie pensando di farla franca. L'atteggiamento verso le mafie può essere solo quello di combatterle perché mettono in discussione la convivenza civile. Sento spesso diffondersi l'idea che alla fine le mafie non fanno danni: si percepiscono come più dannosi i piccoli spacciatori o gli scippatori ma, quando si pensa questo, si trascura il fatto che si parla di organizzazioni criminali che stanno investendo miliardi nell'economia legale e questo è un rischio enorme per la nostra democrazia. È un problema molto grande per ognuno di noi avere un'economia legale condizionata sempre più da fondi di provenienza illecita e inquinata dalle mafie, perché viene meno la legge del libero mercato e la concorrenza". "Le mafie – ha proseguito - hanno una capacità di condizionare la politica che non è più quella di una volta, non c'è più solo il tentativo di appropriarsi degli appalti. L'esperienza che abbiamo avuto in queste terre è di persone che vengono mandate dalla 'ndrangheta o con cui la 'ndrangheta costruisce un rapporto dando voti o aiuti con l'obiettivo di avere qualcuno nei Comuni che, se serve, possa intervenire. Per questo la politica deve essere capace di alzare le barriere: dobbiamo sapere chi candidiamo nelle liste e dobbiamo sapere quali sono le spie di qualcosa che non va”, invece “oggi la politica non dà la sensazione di considerare la lotta alle mafie una priorità". "Abbiamo bisogno davvero di alzare la guardia nel quotidiano, ha concluso Mirabelli evidenziando che “bisogna prevenire e bisogna farlo con grande rigore. O si sta da una parte o dall'altra: non si sta nel mezzo. Soprattutto chi è nelle istituzioni o sta da una parte o dall'altra”.(Com)