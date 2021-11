Vaccino: assessore Lazio, ieri oltre 34 mila dosi somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, ieri oltre 34 mila vaccini somministrati con un incremento del 63 per cento rispetto alla settimana precedente. Le dosi booster sono l'88 per cetno del totale delle somministrazioni. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Intanto, nel Lazio sono state superate 9 milioni e 300 mila somministrazioni. Superato il 94 per cento di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'88 per cento degli over 12 sempre in doppia dose. Inoltre, sono state effettuate oltre 600 mila terze dosi, pari a oltre il 10 per cento della popolazione. (Rer)