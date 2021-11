Covid: De Petris (Leu), brevetti vanno sospesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- La capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, afferma che "l'affacciarsi della variante Omicron, il rischio di una nuova ondata di pandemia in grado di superare l'argine dei vaccini e il tonfo delle borse di tutto il mondo dovrebbero dimostrare anche ai più miopi che continuare a difendere prima di tutto gli interessi delle grandi case farmaceutiche significa esporre tutto il resto del mondo a minacce gravissime". La parlamentare aggiunge in una nota: "Senza una campagna di vaccinazione a tappeto anche nei Paesi poveri il virus inevitabilmente muterà, diventerà più aggressivo, aggirerà il vaccino e si ripresenterà anche da noi, nei Paesi occidentali. Se vogliamo difendere la nostra popolazione e la nostra economia non c'è alternativa alla sospensione della proprietà intellettuale dei vaccini, condizione necessaria ma non sufficiente, e alla messa a disposizione di tutti dei mezzi per produrre il vaccino e distribuirlo su vasta scala". (segue) (Com)