Covid: De Petris (Leu), brevetti vanno sospesi (2)

- L'esponente di Leu prosegue: "Ma il problema ci riguarda direttamente anche su altri piani. Per vaccini e tamponi abbiamo speso quest'anno due miliardi ed è facile presumere che l'anno prossimo la spesa sarà uguale o superiore. Sono soldi sottratti alla sanità pubblica, che sarebbero dovuti servire ad assumere personale specializzato. Non possiamo permettercelo:un intervento degli Stati di tutto il mondo per calmierare i prezzi è indispensabile. Ma credo che anche sul piano etico non sia accettabile il balzo in avanti dei titoli delle aziende farmaceutiche proprio nel giorno in cui crollavano tutti gli altri titoli. E' una situazione - conclude De Petris - alla quale bisogna avere la forza di mettere fine". (Com)