Sudafrica: ministero Esteri, noi puniti per scoperta variante Omicron

- Il Sudafrica non ha ricevuto il plauso della comunità internazionale, ma è stato punito per la scoperto della nuova variante del coronavirus denominata Omicron. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Pretoria, diramato dopo che diversi Paesi del mondo hanno chiuso i collegamenti aerei con l'Africa australe. Alcuni casi legati alla nuova variante sono già stati identificati in Europa, in particolare nel Regno Unito e in Belgio. Contagi legati alla variante Omicron sono stati identificati anche in Botswana, Hong Kong e Israele. (Res)