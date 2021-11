Droga: Vaccari (Pd), da Gasparri e Salvini teorie desuete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione della segreteria nazionale del Partito democratico, osserva che "Gasparri e Salvini fingono di non capire le parole del ministro Orlando tornando al loro anacronistico proibizionismo, sconfitto dalla prova pratica e dalla storia nel mondo. Il ministro Orlando ha parlato della realtà: 630.000 persone hanno firmato per un referendum sulla legalizzazione della cannabis - si legge in una nota - e in Parlamento è già in discussione un testo unificato sul tema". Vaccari aggiunge: "Ed è lo stesso Cafiero De Raho, procuratore nazionale Antimafia, a dirci che l'orientamento internazionale sul tema è sempre più favorevole, anche come strumento per combattere le mafie, che con produzione, traffico e commercio, si arricchiscono sempre di più. Gasparri e Salvini escano dunque dalla bolla degli anni '80 e la smettano di usare teorie vecchie e desuete e affrontino la realtà per come si è evoluta". (Com)