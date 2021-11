Mobilità: De Corato a Granelli, su multe a monopattini numeri ridicoli, da ospedali bilanci di morti e feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi, dopo un anno e mezzo di circolazione sregolata dei monopattini, l'assessore Granelli si è risvegliato da un lungo letargo e si è accorto dei monopattini che sfrecciano sui marciapiedi e sono pericolosi. Peccato, però, che il numero di sanzioni che cita sia davvero ridicolo se confrontato con i dati forniti da Areu e dai principali ospedali milanesi sugli incidenti che avvengono in città e che vedono coinvolti i monopattini", dichiara Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale commentando le affermazioni il post pubblicato dall'assessore alla sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli che ha portato i dati di un “giro di vite” su chi utilizza male i monopattini elettrici. “Caro Granelli, informati: i dati degli ospedali milanesi parlano chiaro e presentano un bilancio di morti e feriti, altro che vantarsi di 29 ridicole multe in cinque giorni dopo un anno e mezzo di letargo", conclude De Corato. (Com)