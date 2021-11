Camera: decine di deputati aderiscono a proposta Vito di una "Panchina arcobaleno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già diverse decine i deputati di vari gruppi parlamentari che hanno aderito alla proposta del deputato di Forza Italia, Elio Vito, di installare una panchina arcobaleno a Montecitorio, "in segno di solidarietà e rispetto nei confronti della comunità Lgbt+" e per testimoniare "la volontà di proseguire la lotta ad ogni forma di odio, violenza e discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere". E' quanto sai legge in una nota. Tra le prime adesioni quella della ex presidente della Camera, Laura Boldrini, del presidente del gruppo parlamentare di Liberi e uguali, Federico Fornaro, dei presidenti della IV commissione Difesa, Gianluca Rizzo (M5s) e della VIII commissione Lavori pubblici, Alessia Rotta (Pd), del vicepresidente per la componente Azione, +Europa, Radicali italiani del gruppo Misto, Riccardo Magi, della vicepresidente del Copasir, Federica Dieni (M5s), del vicepresidente della commissione Infanzia, Paolo Siani (Pd), del segretario di presidenza, Luca Pastorino (Leu). Tra i numerosi parlamentari del Pd che hanno per ora aderito ci sono tre componenti la segreteria nazionale, Enrico Borghi, Chiara Gribaudo e Lia Quartapelle, oltre ad altri come Stefania Pezzopane, Alessia Morani, Emanuele Fiano, Filippo Sensi, Enza Bruno Bossio, Alessandro Zan. L'elenco completo sarà reso noto terminata la raccolta delle adesioni. (Com)