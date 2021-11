Etiopia: Giappone invia forze a Gibuti per possibile operazione di evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha inviato diversi militari delle Forze di autodifesa a Gibuti per "contribuire all'evacuazione di cittadini giapponesi nella vicina Etiopia qualora necessario" a causa del conflitto in corso in quel Paese. Lo riferisce il quotidiano "Japan Times" citando fonti governative. Il personale delle Forze di autodifesa avrà il compito di "raccogliere informazioni e coordinare le operazioni di evacuazione" da Gibuti. Ieri il ministero degli Esteri di Tokyo aveva alzato il livello di rischio in Etiopia al quarto stadio, che "raccomanda l'evacuazione" di tutti i cittadini dal Paese. Secondo il ministero in Etiopia si trovano diverse decine di cittadini giapponesi, escluso il personale dell'ambasciata ad Addis Abeba. La situazione è stata discussa sempre ieri dal premier Fumio Kishida con i quattro ministri che fanno parte del Consiglio di sicurezza nazionale. (Git)