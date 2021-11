© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi duemila persone sono scese in piazza a Parigi per manifestare contro l’estrema destra. Lo ha riferito l’emittente “BmfTv”. Il corteo, sceso in piazza nel pomeriggio di oggi, è partito dal quartiere di Ménilmontant in direzione di Place Saint-Michel. (Frp)