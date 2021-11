Usa: Fauci, variante Omicron potrebbe già essere negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron del coronavirus, scoperta questa settimana in Sudafrica, potrebbe "già essere negli Stati Uniti" senza ancora essere stata tracciata. Lo ha dichiarato il virologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale delle malattie infettive e allergiche (Niaid). "Non sarei sorpreso se questo fosse il caso", ha detto ai microfoni dell'emittente "Nbc". "Quando si ha a che fare con un virus che mostra un simile grado di trasmissibilità e con casi che sono già stati individuati in altri Paesi, è quasi inevitabile che si sia diffuso ovunque", ha spiegato l'esperto. I Centri di prevenzione e controllo delle malattie (Cdc) hanno fatto sapere ieri che al momento non risultano essere stati identificati casi della variante Omicron negli Stati Uniti, che nel frattempo hanno annunciato restrizioni ai collegamenti aerei dal Sudafrica e da sette altri Paesi dell'Africa australe a partire da lunedì 29 novembre. "La ragione per la quale si vietano i voli da un dato Paese è di prendere tempo per valutare meglio la situazione. Non c'è ragione di lasciarsi prendere dal panico", ha aggiunto Fauci. (Nys)