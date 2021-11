Colletta alimentare: Bolognini, Regione con terzo settore per rispondere a bisogni dei cittadini in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al Banco Alimentare, a tutti i volontari e, in particolare, ai 40mila lombardi che oggi hanno permesso di realizzare la 25° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. In Lombardia il Banco Alimentare distribuisce ogni giorno l'equivalente di oltre 98mila pasti e questo ci dà l'idea non solo di una straordinaria opera quotidiana, ma anche della presenza di un bisogno importante. Per questo, i 40mila volontari lombardi che oggi hanno partecipato alla Colletta Alimentare, ma anche tutti coloro i quali si impegnano nelle attività quotidiane del Banco Alimentare, ci testimoniano, ancora una volta, la capacità del terzo settore, al fianco del quale c'è senza esitazioni Regione Lombardia, di dare una risposta straordinaria ai bisogni della nostra regione e dei nostri cittadini più in difficoltà". Lo dichiara Stefano Bolognini, assessore regionale allo sviluppo città metropolitana, giovani e cComunicazione che ha partecipato, questa mattina, in qualità di volontario, alla Colletta Alimentare. La 25° Giornata nazionale della Colletta Alimentare, che si svolge oggi, vede impegnati 40mila volontari presso oltre 1.800 punti vendita in Lombardia. A beneficiare di questo gesto di grande solidarietà saranno circa 230mila persone bisognose in tutta la Lombardia, tramite le oltre 1.120 strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare Lombardia.(Com)