Iran: Isfahan blindata dopo scontri tra polizia e manifestanti

- Un ingente dispiegamento di polizia in assetto antisommossa è stata schierato oggi a Isfahan, città nell’area centro-occidentale dell’Iran, circa 340 chilometri a sud di Teheran, dopo gli scontri scoppiati ieri durante le proteste organizzate in opposizione alla gestione delle acque stabilita dal governo di Teheran. Almeno 67 persone sono state arrestate, secondo quanto riferito dal generale di polizia Hassan Karami. La dimostrazione ha visto la presenza di 2.000-3.000 persone, secondo le autorità. Le forze di sicurezza sono intervenute con cariche di alleggerimento e gas lacrimogeni in risposta al lancio di pietre da parte dei dimostranti. Secondo le agenzie di stampa “Fars” e “Isna”, contro la polizia sarebbero stati esplosi anche dei colpi di fucili da caccia, mentre un agente sarebbe stato accoltellato seppur in modo non grave. Tra le decine di manifestanti feriti, due sarebbero in gravi condizioni, secondo quanto riferito all'agenzia di stampa “Mehr” da Nourodin Soltanian, portavoce dell'Università di scienze mediche di Isfahan. La protesta è scoppiata contro il prosciugamento nel letto prosciugato del fiume Zayandehrud che attraversa Isfahan, località nota ai turisti per le sue maestose moschee e siti storici, tra cui uno storico ponte. Da mesi, il governo centrale ha stabilito un razionamento delle acque in alcune provincie, scatenando l’ira dei lavoratori agricoli, incapaci di soddisfare il bisogno idrico delle proprie piantagioni. Già a luglio, le provincie sud-occidentali del Khuzestan erano state attraversate da proteste non autorizzate contro la gestione delle acque pubbliche. Secondo il quotidiano ultraconservatore “Kayhan”, le violenze sono state causate da “teppisti mercenari”, mentre per il giornale pro-riformisti “Etemad” le proteste a Isfahan dimostrano una "mancanza di fiducia nel governo". (Lit)