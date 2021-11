Droga: Meloni, assoluta contrarietà a legalizzare cannabis, da Orlando e Dadone messaggio devastante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia (Fd'I) ribadisce la sua assoluta contrarietà alla legalizzazione e alla liberalizzazione della cannabis. Lo dichiara in una nota la presidente di Fd'I, Giorgia Meloni. "Le parole dei ministri (Andrea) Orlando e (Fabiana) Dadone nel corso della Conferenza nazionale sulle politiche antidroga lanciano un messaggio devastante, confermano la posizione ideologica della sinistra Pd-M5S e spiegano il perché il governo abbia escluso dal confronto le comunità terapeutiche e chi ogni giorno si batte per salvare vite e restituirle alla libertà dalle dipendenze", afferma Meloni. "La droga non si combatte normalizzando il suo uso come vorrebbe la sinistra ma con la prevenzione, la cura, il reinserimento socio-lavorativo e la tolleranza zero nei confronti di chi spaccia e lucra sulle dipendenze patologiche. Questa è la strada da seguire e Fd'I continuerà a battersi in ogni sede", conclude. (Com)