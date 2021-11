Messico: Onu condanna "assoluta e strutturale impunità" in sparizioni forzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Messico le sparizioni forzate avvengono con una "impunità quasi assoluta e strutturale": il governo deve porre in atto "una strategia globale" per affrontarne le "molteplici cause". Lo ha dichiarato Carmen Rosa Villa, responsabile del team delle Nazioni Unite che venerdì 26 novembre ha concluso una visita di due settimane nel Paese. L'esperta, anticipando alcuni dei contenuti della relazione ufficiale che presenterà la prossima settimana al Comitato Onu sulle sparizioni forzate, ha dichiarato di aver parlato con persone che hanno ritratto il Messico come "un Paese sopraffatto" dal fenomeno". La popolazione, ha spiegato, ha manifestato la propria "impotenza" a fronte della "inerzia di alcune autorità", che contribuisce a "un'impunità strutturale che favorisce la ripetizione e l'insabbiamento delle sparizioni forzate". (segue) (Mec)