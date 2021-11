Messico: Onu condanna "assoluta e strutturale impunità" in sparizioni forzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso, Villa ha invitato le autorità ad affrontare le molteplici cause del fenomeno, tra cui "l'inefficacia delle indagini e una distorta interpretazione delle procure che finiscono con il negare la loro collaborazione nelle ricerche o nel perseguimento di tali reati". "Ci dispiace verificare che nella situazione attuale le sparizioni forzate continuano in gran parte del territorio", ha avvertito l'esperta delle Nazioni Unite rifacendosi all'ultimo bilancio che conta 95.121 persone scomparse in Messico, un centinaio delle quali nelle ultime due settimane. Secondo Villa, questi numeri evidenziano "scenari di collusione tra soggetti statali e criminalità organizzata". "Il Messico - ha concluso - deve adottare una politica di prevenzione che coinvolga tutte le autorità e dia sostanza ai diritti delle vittime". (Mec)