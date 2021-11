Covid: farmacista aggredita a Roma, assessore Lazio "solidarietà e più controlli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giovane farmacista è stata aggredita da un no-vax nel quartiere Testaccio a Roma. A renderlo noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che ha espresso solidarietà. "Desidero esprimere la solidarietà a Valentina la giovane farmacista di Testaccio per l'aggressione subita e a tutte le farmacie che hanno subito attacchi in questi mesi - dichiara in una nota l'assessore -. Le farmacie hanno svolto e stanno svolgendo un ruolo fondamentale di contrasto alla pandemia con oltre 150 mila richiami già somministrati e sono un presidio assolutamente indispensabile per i tracciamenti con oltre 3 milioni di tamponi effettuati. Minacciare una farmacia vuol dire indebolire un pezzo del 'modello Lazio' di contrasto alla pandemia e questo è inaccettabile. Mi farò portatore nei confronti del Prefetto per rafforzare la rete dei controlli anche nei confronti delle farmacie e di tutti i punti sensibili della campagna di vaccinazione. Chi fa il proprio lavoro al servizio degli altri va tutelato e non può essere oggetto di insulti e aggressioni", conclude D'Amato. (Rer)