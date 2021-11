Algeria: elezioni amministrative, affluenza al 4,12 per cento alle ore 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza alle urne delle elezioni amministrative anticipate in Algeria ha raggiunto il 4,12 per cento alle 10 di questa mattina, due ore dopo l’apertura dei seggi. Lo ha affermato sabato il presidente dell'Autorità elettorale nazionale indipendente (Anie), Mohamed Charfi. I seggi elettorali rimarranno aperti fino alle 19:00 di stasera, con la possibilità di prorogare la chiusura fino alle ore 20:00. Oltre 23.717.479 elettori sono chiamati a scegliere tra 115.230 membri delle Assemblee del popolo comunali (Apc, relative alle municipalità) e 18.993 candidati Assemblee del popolo wilaya (Apw, relative alle regioni) per un mandato di cinque anni. Per la seconda volta consecutiva (dopo le legislative del 12 giugno 2021), gli elettori eleggeranno i propri rappresentanti secondo il metodo delle liste aperte con voto di preferenza. Più di un milione di supervisori (1.228.580) saranno mobilitati per regolare il voto in 61.696 seggi municipali e 13.326 seggi regionali, alla presenza di 182.981 osservatori delegati dai circa quaranta partiti politici in lizza per queste elezioni amministrative. Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha auspicato che l’affluenza alle elezioni amministrative anticipate di oggi sia “onorevole”. Parlando alla stampa nazionale ieri sera, Tebboune, ha indicato che “il popolo chiede il cambiamento attraverso le elezioni”, aggiungendo che gli algerini sono chiamati oggi a “esprimere la loro opinione e a scegliere i più adatti per la gestione degli affari locali”. Il capo dello Stato ha dichiarato che sono stati predisposti severi controlli per prevenire ogni tentativo di brogli elettorali. Il presidente ha detto che “il cambiamento auspicato è retto da criteri di onestà da ricercare nei candidati, lontano dal denaro sporco, per avere die giovani candidati e con nuove idee”. La fase post-elettorale, secondo il presidente, vedrà numerose riforme riguardanti la ricostruzione delle basi sociali ed economiche dello Stato. Il capo dello Stato ha inoltre annunciato l’apertura, all’inizio del 2022, di workshop per la revisione dei codici comunali e regionali, al fine di conferire maggiori prerogative agli eletti locali e fornire loro strumenti che consentano loro di onorare i propri impegni elettorali. (Ala)