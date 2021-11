Roma: assessore ambiente consegna a Municipio I area giochi giardino di Largo Chiarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- L'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei Rifiuti di Roma Sabrina Alfonsi ha consegnato simbolicamente le chiavi dell'area giochi interna al piccolo giardino di Largo Chiarini al Municipio Roma I, rappresentato per l'occasione dalla vicepresidente Alessandra Sermoneta, dagli assessori Stefano Marin e Jacopo Scatà, dal presidente del Consiglio Municipale Livio Ricciardelli e da alcuni consiglieri. "Nel precedente mandato - si legge in una nota - il Municipio Roma I aveva acquisito l'area di largo Chiarini in attuazione di un decentramento ancora parziale, quello previsto con la delibera del 2015, che prevedeva la competenza municipale soltanto per la gestione delle aree fino a 5.000 mq e la manutenzione del verde orizzontale, con esclusione di tutto il resto: panchine, arredi, giochi rimanevano in carico al dipartimento ambiente. Il Municipio Roma I - continua la nota - ha individuato largo Chiarini tra le aree ludiche attrezzate da riqualificare ex novo, e il Dipartimento Ambiente ha eseguito gli interventi per il totale rinnovo dell'area giochi, che oggi è stata ufficialmente consegnata. Un passaggio sostanziale e anche fortemente simbolico, che anticipa di fatto quello che nel programma del Sindaco Roberto Gualtieri è uno dei cardini del decentramento di competenze ai territori, ossia il trasferimento delle aree verdi fino a 20.000 metri quadrati ai municipi, che si occuperanno della loro manutenzione a 360 gradi, con esclusione delle sole alberature, che restano in carico al dipartimento ambiente". (segue) (Com)