Roma: assessore ambiente consegna a Municipio I area giochi giardino di Largo Chiarini (2)

- L'area verde di Largo Chiarini si estende per 2129 metri quadri. La riqualificazione dell'area giochi è stata eseguita mediante due appalti: uno per la manutenzione delle pavimentazioni antitrauma, il secondo per la fornitura e posa in opera dei moduli giochi. Gli interventi effettuati, riguardano la rimozione e smaltimento dei giochi presenti fortemente danneggiati; rimozione e smalti mento della pavimentazione antitrauma ammalorata e relativo sottofondo in cemento; installazione di un'altalena mista, torretta singola con doppio scivolo e due a giochi a molla; strutture portanti in legno ed elementi in polipropilene colorato. Nuova pavimentazione antitrauma in mattonelle 50x50 realizzata su sottofondo in stabilizzato. (segue) (Com)