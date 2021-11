Roma: assessore ambiente consegna a Municipio I area giochi giardino di Largo Chiarini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Restituire il verde di prossimità ai territori, perché lo possano curare e prendere in carico con la possibilità di intervenire in modo coordinato su verde orizzontale, aree ludiche, manutenzione - dichiara l'assessore Alfonsi -. Da ex presidente di Municipio ho fortemente voluto il decentramento del verde e oggi cominciamo ad attuarlo, con un provvedimento che a breve sarà approvato dalla Giunta Capitolina che prevede la consegna ai municipi delle aree al di sotto dei 20.000 metri quadri. Una scelta necessaria, che sarà attuata in accordo con i Presidenti in maniera progressiva e sarà accompagnata dal trasferimento delle risorse economiche ed umane necessarie per rendere efficiente ed efficace il decentramento di competenze ai territori. Roma è fatta di quindici città, che devono essere in grado di rispondere ai cittadini e soprattutto poter programmare e progettare gli interventi nei vari ambiti. Oggi a largo Chiarini anticipiamo un modello che estenderemo a tutti i territori: consegniamo l'area Iudica, completamente rinnovata dal Dipartimento Ambiente che ringrazio, al Municipio Roma I Centro. Restano di competenza al dipartimento ambiente le alberature, che rientrano in un piano cittadino di controllo, cura e manutenzione", conclude l'assessore. (Com)