Egitto: 5,2 milioni di tonnellate di esportazioni agricole da inizio anno

- Le esportazioni agricole totali in Egitto nel periodo dal primo gennaio 2021 al 24 novembre 2021 sono state pari a 5 milioni, 200 mila e 864 tonnellate, con un aumento di circa 600 tonnellate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha riferito noto il ministero dell'Agricoltura egiziano in un comunicato stampa. Le esportazioni agricole totali di agrumi, in particolare, hanno raggiunto 1.882.300 tonnellate, mentre le patate sono state pari a 620.769 tonnellate. Agrumi e patate sono i prodotti agricoli egiziani più esportati. (Cae)