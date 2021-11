Governo: Calenda, fondamentale che arrivi fino a fine legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "E’ fondamentale che questo governo e Mario Draghi arrivi fino alla fine della legislatura non solo per la questione del Covid, ma anche per la questione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il prossimo anno dovremo cominciare a spendere le risorse del Pnrr: non ci possiamo arrivare con Draghi magari al Quirinale ed il governo che non si capisce chi ci sarà a guidarlo". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a "L’ospite", su Skytg24. "Suggerirei a tutti i leader politici di questa maggioranza di andare a palazzo Chigi e chiedere formalmente, pubblicamente a Draghi di restare fino alla fine della legislatura perché se il governo perde Draghi ritorniamo alla politica che c’era prima di lui, in un momento che non è affatto tranquillo per il Paese", ha aggiunto Calenda. (Rin)