Terremoto: assessore Lazio, approvati primi interventi Pnrr sisma, per regione oltre 56 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della cabina di coordinamento presieduta dal Commissario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini del 24 novembre scorso, "sono stati approvati i primi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per le aree colpite dal sisma e per il Lazio si tratta di uno stanziamento di oltre 56 milioni di euro destinato al miglioramento delle infrastrutture viarie, all'ammodernamento delle stazioni ferroviarie e alla rigenerazione urbana". Lo spiega in una nota l'assessore regionale alle politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino. "L'importo concesso al cratere della Regione Lazio – continua l'assessore - è di 56, 388 milioni di euro e il finanziamento riguarda in particolare: le strade comunali di tutti i comuni del cratere volto a migliorare l'accessibilità al territorio, incrementando la qualità viaria in termini di sostenibilità e provvedendo alla messa in sicurezza". (segue) (Com)