Terremoto: assessore Lazio, approvati primi interventi Pnrr sisma, per regione oltre 56 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli interventi - continua l'assessore Di Berardino - sulla viabilità statale in particolare sulla Salaria e sulla SS 260 'Picente'. Inoltre, sono previste azioni per la rigenerazione urbana dei borghi, dai sottoservizi alla illuminazione, all'uso di materiali sostenibili alla riqualificazione di spazi pubblici. Infine, il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento delle stazioni ferroviarie di Rieti ed Antrodoco. Esprimo grande apprezzamento – conclude Di Berardino - per il lavoro svolto dalla struttura commissariale e da tutta la cabina di coordinamento integrata che ha definito i primi interventi per la nostra regione previsti dal Pnrr sisma. Il Pnrr per le aree del sisma è uno strumento che integra le risorse già previste per la ricostruzione utili a favorire lo sviluppo dell'area fondamentale per i cittadini del territorio e per tutto il Lazio. Su questo abbiamo già in programma nei prossimi giorni di incontrare i sindaci dell'area del cratere e tutte le parti sociali". (Com)