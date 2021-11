Roma: Gualtieri in via Ventotene per anniversario tragedia, "rendiamo omaggio a memoria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, questa mattina ha partecipato alla cerimonia commemorativa per il ventesimo anniversario della tragedia di via Ventotene a Roma, quando una esplosione uccise 4 donne e 4 vigili del fuoco che lavoravano per fermare una fuga di gas. La deflagrazione distrusse la strada, diversi appartamenti e numerose vetture posteggiate. "Venti anni fa la tragica esplosione causata da una fuga di gas in via Ventotene a Roma spezzò le vite di 4 donne e 4 vigili del fuoco - scrive su Facebook Gualtieri -. Oggi siamo qui stretti alle famiglie e a tutto il corpo nazionale dei vigili del fuoco per rendere omaggio alla loro memoria e al sacrificio di questi valorosi soccorritori". (Rer)