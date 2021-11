Tim: Gasparri (FI), seguire con attenzione tutti aspetti legati a vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Bisognerà seguire con attenzione quanto accadrà sui mercati attorno a Tim nelle prossime settimane. Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. "Fin dall’inizio di questa vicenda abbiamo rilevato come siano decisivi il controllo della rete di telecomunicazione e la garanzia dei livelli occupazionali. Su tali questioni l’attenzione del governo e del parlamento devono essere massime. Del resto esistono strumenti come il golden power che possono garantire ciò che l’Italia deve garantire a se stessa. C’è poi il ruolo tutt’altro che ‘decorativo’ di Cassa Depositi e Prestiti, poderoso presidio pubblico, azionista sia di Tim che di altre realtà che incidono sul futuro della rete e delle telecomunicazioni. Bisogna quindi seguire quel che accadrà, rispettando al tempo stesso le logiche e le dinamiche del mercato e gli interessi strategici del Paese (in questo caso la rete e l’occupazione)", afferma Gasparri. "Ricordando anche l’atteggiamento spigoloso di attuali azionisti stranieri di Tim, che anche in altri settori paralleli hanno creato problemi con le loro scorribande. L’Italia ha firmato un trattato con la Francia, non con i suoi singoli imprenditori, che non sempre si sono mossi con spirito amichevole nel nostro Paese. La Francia è più vicina dell’America. Ma non tutti i francesi sono stati ‘amici’ delle nostre imprese”, conclude la nota. (Com)