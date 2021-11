Tim: Fratoianni (SI), governo non sia ambiguo, difenda asset strategico e futuro di 40 mila famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione delle privatizzazioni in Italia è stata una grande occasione per multinazionali e società finanziarie di fare profitti, ed una grande fregatura in particolare per i lavoratori e più in generale per i cittadini: con la Tim non si deve ripetere il medesimo copione. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "Stiamo parlando - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - di un asset strategico per il Paese come quello delle telecomunicazioni, stiamo parlando di 40 mila famiglie che non possono diventare ostaggi della società finanziaria di turno. Il governo esca dalla sua timidezza o, peggio, ambiguità, non permetta questo shopping e difenda il futuro delle Tlc del nostro Paese e il lavoro di migliaia di persone", conclude la nota. (Com)