Quirinale: Vincenzi (Pd), congratulazioni a 30 Alfieri della Repubblica, tra loro 4 ragazzi del Lazio

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

24 luglio 2021

- "Congratulazioni ai 30 ragazzi nominati Alfieri della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra loro ci sono anche 4 giovani della nostra Regione: Giulia Galieti, Benedetta Petrongari, Francesco D'Antonangelo e Davide Pietricola. Un riconoscimento che ci rende orgogliosi. Grazie ai nostri ragazzi per l'impegno che dimostrano ogni giorno per il nostro Paese". Così Marco Vincenzi (Pd), presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)