Sardegna: assessore Lampis, regione virtuosa su raccolta differenziata

- Col 5 per cento in meno rispetto al 2020, la Sardegna è la decima regione italiana (su 20) per tariffa media rifiuti a carico delle famiglie. Lo dichiara in una nota l'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Lampis. "In controtendenza rispetto al dato medio nazionale, che vede nel 2021 un rincaro dell'1,5 per cento, la Sardegna viene premiata dalla programmazione politica che la Giunta regionale ha messo in campo negli ultimi due anni per ottimizzare i parametri percentuali di raccolta differenziata. L'operato virtuoso della nostra Isola emerge dalla annuale rilevazione dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva", sottolinea l'assessore. "L'indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento nel 2020 una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri. Con circa il 74 per cento - dice l'assessore - siamo la seconda regione italiana dopo il Veneto con la migliore percentuale di rifiuto differenziato, certamente destinata a migliorare nel corso del prossimo anno 2022", prosegue Lampis. (segue) (Com)