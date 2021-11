Sondheim: Forte (Nazionale e Lirico Milano), anche l’Italia piange un genio del musical

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano, l'Italia e più in generale tutti gli amanti dello spettacolo piangono la scomparsa di Stephen Sondheim. Un genio che ha contribuito ad affermare in maniera forte e impareggiabile il musical a livello internazionale. Ci mancherà tantissimo". Così Matteo Forte, amministratore delegato per l'Italia di Stage Eintratnemt (compagnia di produzioni teatrali internazionali, con grande vocazione al musical) e direttore dei teatri milanesi Nazionale e Lirico, ricorda Stephen Sondheim, dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa. "Nei prossimi giorni sulla nuova piattaforma social "heArt", dedicata agli appassionati di ogni forma d'arte - conclude Matteo Forte - dedicheremo una serie di post che faranno comprendere, anche a chi non lo conosceva, tutta la grandezza di Stephen Sondheim". (Com)