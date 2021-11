Slovacchia: Covid, sospesi i voli da sette Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia ha sospeso i voli civili da sette Paesi africani dalla mezzanotte. Lo ha reso noto il ministero dei Trasporti e delle Costruzioni attraverso i social network. I Paesi coinvolti dal divieto sono Botswana, eSwatini, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe. La misura avrà vigore fino al 13 dicembre. “La Slovacchia ha aderito al divieto sulla base della raccomandazione della Commissione europea, nonostante non abbia voli diretti programmati con questi Paesi. Il divieto si applicherà pertanto ai voli non programmati, come quelli privati e business”, ha chiarito il dicastero. Il divieto non si applica a voli umanitari, scali tecnici non commerciali e al trasporto merci. (Vap)