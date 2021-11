Milano: Granelli, in questi giorni sanzioni per monopattini, usiamoli, ma bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monopattini, bene, utili, ma usiamoli con la testa e rispettiamo le regole: no sui marciapiedi.Lo scrive sul suo profilo Facebook l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, sottolineando che "Milano deve continuare ad avere i monopattini, ma tutti dobbiamo rispettare le regole. Per questo con Polizia Locale abbiamo fatto controlli e li continueremo a fare, soprattutto sui marciapiedi, ma anche chi passa con il rosso, o va in due". "In 5 giorni - prosegue - sono state sanzionate 29 persone, 20 sfrecciavano sul marciapiede, 50 euro di multa. E parcheggiamoli bene, senza intralciare i pedoni. In tre giorni ne abbiamo rimossi 62 che erano parcheggiati male, 41 euro di multa più 96 euro di rimozione, e 4 euro per ogni giorno in deposito, non conviene. E noi continuiamo a fare parcheggi per bici e monopattini, perché la città sta cambiando, ma tutti, usiamoli bene." (Rem)