Trasporti: Giorgetti, ragionare "con fantasia" per rivitalizzare reti ferroviarie locali

- Occorre ragionare in modo nuovo e con fantasia per mettere a frutto i temi di sostenibilità e coniugarli per rivitalizzare le reti ferroviarie locali, che contribuiscono a rivitalizzare le economie locali e a far crescere gli enti locali. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videoconferenza al convegno “Il treno storico e turistico come motore di sviluppo dei paesaggi vitivinicoli della Langhe Roero e Monferrato, patrimonio dell’Umanità Unesco”. "Le infrastrutture ferroviarie hanno ricevuto un grande impulso per quanto riguarda la lunga percorrenza, ma è importante ridare vita anche alla rete minore. In questo senso l'iniziativa portata avanti dalla Fondazione Fs sta ridando dignità a situazioni, luoghi e comuni in qualche modo dimenticati, con la possibilità di far conoscere gli ecosistemi locali e tutto ciò che ne deriva, a partire dalle produzioni locali"; ha detto Giorgetti. (Rin)