Droga: Saitta (M5s), su cannabis superare logiche proibizionistiche

- Eugenio Saitta, deputato del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Giustizia, osserva che "dopo 12 anni di assenza con la convocazione della VI Conferenza nazionale sulle dipendenze 'Oltre le fragilità', fortemente voluta dalla nostra ministra Fabiana Dadone, finalmente si torna a parlare ai massimi livelli delle problematiche connesse alla diffusione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Il nostro auspicio - continua il parlamentare in una nota - è che dalla Conferenza arrivi la spinta giusta per arrivare ad una svolta che passa inevitabilmente per una riforma del Testo unico del 1990, che offre soluzioni non più in gradi di rispondere adeguatamente alle nuove sfide a cui bisogna rispondere superando, in maniera definitiva, approcci ideologici e proibizionistici". L'esponente del M5s aggiunge: "Dobbiamo guardare alla Germania, dove è appena nata una coalizione di governo che, fra i suoi punti salienti, prevede proprio la legalizzazione della cannabis. In tal senso va rilanciato il testo base elaborato da Mario Perantoni, presidente M5s della commissione Giustizia, che legalizza la coltivazione domestica di una modica quantità di la cannabis. È un’occasione imperdibile anche per riconoscere finalmente giustizia a migliaia di cittadini che affollano le carceri e per segnare un punto importante contro la criminalità organizzata. Il Parlamento acceleri perché non c'è più tempo da perdere", conclude Saitta. (Com)