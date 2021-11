Pd: Boccia, unità su valori progressisti per battere destra divisa e antieuropea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Il lavoro di costruzione di un campo largo, che il Partito democratico porta avanti, non si riferisce a un insieme di sigle politiche ma alla condivisione di valori progressisti e riformisti. L’unità dell’alleanza di centrosinistra con il M5s è fondamentale. Ci si ritrova dalla stessa parte se abbiamo la stessa idea di società e se ripartiamo dalla centralità della persona". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, intervenendo a Rivoluzione Italia, iniziativa organizzata dall'Uci, insieme a Enzo Maraio, segretario Psi, Arturo Scotto di Articolo uno, Angelo Bonelli dei Verdi e Francesca Flati, deputata del Movimento cinque stelle. "Così come quando insieme garantiamo i diritti civili - ha continuato il parlamentare -, se tuteliamo i più deboli, se riduciamo le diseguaglianze, se insieme facciamo la battaglia in Europa e in Italia contro il consumo del suolo e a favore della decarbonizzazione, così come quando ci battiamo per la scuola e la sanità pubblica. Stiamo costruendo il perimetro entro cui chi ha cuore questi principi e questi valori saprà ritrovarsi lavorando insieme a una società aperta, digitale ma giusta, sicura ed equa. Questa visione non ammette tatticismi neo centristi di chi non vuole dire da che parte sta, solo per convenienza di breve termine; battere le destre italiane sempre più sovraniste, anti europee e conservatrici - ha concluso Boccia - è la nostra sfida comune. Le Agorà stanno avendo il merito di allargare, di spalancare le porte del Pd ai riformisti, ai progressisti e ai movimenti civici che in ogni parte d’Italia si ritrovano in valori condivisi". (Com)