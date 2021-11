Spagna: Covid, dal primo dicembre consentito accesso solo a turisti britannici vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo dicembre i viaggiatori provenienti dal Regno Unito potranno entrare in Spagna solo se dispongono di un certificato di vaccinazione contro il coronavirus. La misura è stata pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale dello Stato. Fino a questo momento era consentito l'accesso oltre che con il green pass anche con un test Pcr negativo e a coloro che potevano dimostrare di aver già avuto e superato la malattia. La comparsa della variante Omicron ha costretto il governo a inasprire i requisiti di ingresso anche per i viaggiatori provenienti dall'Africa meridionale (Botswana, Swaziland, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe), che dovranno avere un test negativo effettuato al massimo 72 ore prima dell'ingresso, indipendentemente dal fatto che siano stati vaccinati. I viaggiatori britannici rappresentano il 21 per cento del mercato turistico iberico. (Spm)