Vaccino: Ianaro (M5s), chiusura voli non fermerà a lungo variante Omicron

- Angela Ianaro, deputata del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali, sottolinea che "chiudere i voli dal Sudafrica e dagli altri Paesi dell'Africa australe, se può rallentare la diffusione della variante Omicron nel breve periodo, non ci metterà al riparo a lungo da questa minaccia. Questa evenienza andava scongiurata sostenendo l'immunizzazione dei Paesi a medio e basso reddito del mondo - continua la parlamentare in una nota -, lasciati invece colpevolmente soli nella battaglia contro il Covid. Ora le istituzioni internazionali, a partire dal Wto, devono agire celermente per la sospensione temporanea dei brevetti. Siamo stati i primi come M5s a lanciare questa battaglia di equità e giustizia. Lo abbiamo fatto impegnando il Governo ad agire nelle sedi opportune per sostenere in ogni contesto internazionale la proposta di India e Sudafrica per la sospensione". L'esponente pentastellata aggiunge: "Dall'altro lato, abbiamo ottenuto, con un emendamento a mia prima firma al decreto legge Sostegni bis, che si potenziasse il sequenziamento del virus proprio per scovare nuove eventuali varianti. Ora non possono più bastare misure estemporanee - conclude Ianaro - ma serve agire in sede internazionale nel più breve tempo possibile se non vogliamo trascinarci la pandemia ancora a lungo".(Com)