Legge Bilancio: Bonomi (Confindustria), rischia di essere un'occasione persa

- Tagliare il cuneo "riducendo di due terzi i contributi a carico dei lavoratori e di un terzo quelli sulle imprese". E' quanto sottolinea in merito alla legge di Bilancio il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un'intervista al "Corriere della Sera". "Per noi la legge di Bilancio era e resta occasione per il rilancio del Paese. Purtroppo, se verrà confermato questo impianto, compresa la manovra sulle tasse, rischia di essere un’occasione persa", aggiunge Bonomi. (Rin)