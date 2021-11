Vaticano: Papa, il "mare nostro", il Mediterraneo è un grande cimitero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il 'mare nostro', il Mediterraneo, è un grande cimitero". Lo ha detto il Santo Padre nel videomessaggio che ha inviato ai popoli di Cipro e della Grecia in occasione dell'imminente Viaggio Apostolico, che compirà dal 2 al 6 dicembre 2021. "Il mare, che molti popoli abbraccia, con i suoi porti aperti ricorda che le sorgenti del vivere insieme stanno nell'accoglienza reciproca. Già ora mi sento accolto dal vostro affetto e ringrazio quanti da tempo stanno preparando la mia visita - ha sottolineato Bergoglio - ma penso anche a coloro che, in questi anni e oggi ancora, fuggono da guerre e povertà, approdano sulle coste del continente e altrove, e non trovano ospitalità, ma ostilità e vengono pure strumentalizzati. Sono sorelle e fratelli nostri. Quanti hanno perso la vita in mare!". (Civ)