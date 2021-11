Legge bilancio: Landini, governo apra al confronto che si era impegnato a fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve "rispondere e ascoltare i bisogni del mondo del lavoro. Proprio perché pensiamo di essere dalla parte della ragione ma anche di avere la forza per cambiare questa situazione, io spero che dalle piazze di oggi arrivi un segnale al Parlamento e al governo che faccia capire loro che devono cambiare strada e che la prossima settimana arrivi quel confronto che si erano impegnati a fare. Ma non per raccontarci cosa hanno deciso ma per accogliere le nostre richieste e se questo non avviene andremo avanti per ottenere i risultati". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in occasione della manifestazione dei sindacati a Roma. "Il governo si era impegnato a riconvocarci - ha aggiunto Landini -. Io non so cosa sia successo, ma ad oggi i tavoli sul fisco e sulle pensioni ancora non li abbiamo". (Rer)