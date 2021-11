Medio Oriente: Marina israeliana intercetta e sequestra peschereccio palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno intercettato e trattenuto un peschereccio palestinese accusata di aver lasciato la zona di pesca designata per la Striscia di Gaza. Cinque palestinesi a bordo della nave sono stati arrestati per non aver seguito le istruzioni della Marina israeliana e aver “agito in modo violento”, riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, i pescatori sono stati rilasciati in due momenti diversi e farebbero tutti della stessa famiglia Al Hissi. Il natante risulterebbe invece ancora sotto sequestro. Le Idf hanno accusato la stessa imbarcazione di aver deviato dalla zona di pesca di Gaza diverse volte nelle ultime settimane. L’agenzia “Wafa” asserisce invece che la Marina israeliana prenderebbe di mira i pescatori di Gaza mentre cercano di guadagnarsi da vivere in mare, danneggiando le loro barche o costringendoli a tornare a riva. (Res)