Vaticano: Papa Francesco, i migranti non sono numeri ma persone

- Papa Francesco ha ricevuto oggi nel Palazzo Apostolico gli organizzatori del Festival interculturale di Giavera del Montello (Treviso) con i quali ha discusso del tema delle migrazioni. "Il fenomeno è molto complesso e purtroppo ci sono gruppi criminali che ne approfittano; i migranti rischiano di essere strumentalizzati anche all'interno dei conflitti geopolitici. Allora cessano di essere persone e diventano numeri", ha affermato Bergoglio. "È importante che le vostre esperienze siano anche messe a disposizione della buona politica, per aiutare chi ha responsabilità di governo a livello locale, nazionale e internazionale a fare scelte che sappiano sempre unire il sano realismo con il rispetto della dignità delle persone. Per questo il vostro Festival - ha proseguito il Pontefice - come altre iniziative analoghe in Italia e in diversi Paesi non va ridotto a manifestazione folcloristica o a un raduno di idealisti. Lo dico anche come spunto di riflessione e di verifica per voi stessi". In chiusura, il Pontefice, rivolgendosi ai presenti, ha evidenziato: "Possiamo chiederci, dopo trent'anni: la nostra esperienza è riuscita, e in quale misura, a incidere sul piano delle scelte politiche, dialogando con le istituzioni e con la società civile? Mi sembra importante porsi questa domanda". (Civ)