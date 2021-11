Lavoro: Landini, combattere precarietà, su pensioni servono correzioni in manovra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vera riforma delle pensioni passa da una vera riforma del mercato del lavoro. Combattere la precarietà è importante perché un lavoro non precario è una condizione per avere una dignità e un futuro". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in occasione della manifestazione dei sindacati a Roma. Sulle pensioni serve "introdurre delle correzioni alla legge di Bilancio, estendendo i lavori gravosi e riconoscendo le differenze per le donne - ha aggiunto Landini -. E poi bisogna avviare il confronto per ridisegnare complessivamente la legge Fornero, che contiene troppe disuguaglianze e rendere davvero il sistema flessibile. Ad oggi questa discussione ancora non c'è stata. Gli investimenti devono servire per creare lavoro non precario, sicuro e per dare lavoro ai giovani - ha aggiunto Landini -. Per questo bisogna cancellare forme precarie assurde e sarebbe il momento di introdurre un unico contratto di inserimento fondato sulla formazione che deve avere come obiettivo la stabilità e l'assunzione a tempo indeterminato, sia nel pubblico sia nel privato", ha concluso il segretario. (Rer)