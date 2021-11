Vaticano: Papa Francesco nomina monsignor Ortega Diaz vescovo di Linares in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo di Linares in Messico monsignor Cesar Alfonso Ortega Diaz, che finora ricopriva l'incarico di vicario generale della Diocesi di Parral. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana. Monsignor Diaz è nato il 12 maggio 1969 a Chihuahua. È stato ordinato sacerdote il 15 agosto 1996 per la diocesi di Parral. Ha ottenuto la licenza in diritto canonico presso la Pontificia università Gregoriana a Roma. Ha ricoperto i seguenti incarichi vicario parrocchiale, direttore della Pastorale vocazionale diocesana, rettore del Seminario diocesano e vicario giudiziale. Finora è stato vicario generale, rettore della cattedrale, giudice del tribunale diocesano e membro del Collegio di consultori. (Civ)