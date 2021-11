Medio Oriente: Organizzazione per la liberazione della Palestina condanna accordo Marcocco-Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) ha condannato oggi l'accordo firmato di recente tra Israele e Marocco che pone le basi per la cooperazione in materia di sicurezza, la condivisione dell'intelligence e la futura vendita di armi. “Speravamo che il Regno del Marocco, che presiede il Comitato Al Quds (come gli arabi chiamano Gerusalemme), non facesse questo passo pericoloso alla luce delle misure razziste praticate da Israele contro il popolo palestinese, del suo disprezzo di tutti gli accordi di pace, del suo rifiuto dei negoziati e della soluzione dei due Stati e la sua imposizione della politica del fatto compiuto”, si legge in una dichiarazione del comitato esecutivo dell'Olp. "Questo accordo costituisce una deviazione da quanto stipulato nei vertici della Lega araba, nel consenso arabo e nell'iniziativa di pace araba", ha sottolineato il comitato esecutivo dell'Olp, aggiungendo che l'accordo tra Israele e Marocco è "dannoso per la sicurezza nazionale araba e per gli interessi della nazione araba”. La dichiarazione ha esortato il Marocco a cancellare l'intesa, affermando che qualsiasi allontanamento da parte di un paese arabo dall'Iniziativa di pace araba, che prevedeva che la normalizzazione con Israele arriva dopo la fine dell'occupazione delle terre palestinesi e arabe, “è inaccettabile”. (Res)