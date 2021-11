Vaticano: ministro Economia argentino Guzman nominato alla Pontificia accademia delle scienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato membro ordinario della Pontificia accademia delle scienze sociali il professore Martin Maximiliano Guzman, ministro dell'Economia argentino. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. Guzman è nato a La Plata, in Argentina, il 12 ottobre 1982. Ha conseguito la laurea in Economia presso l'Università nazionale di La Plata e, successivamente, il master in Economia presso la medesima università e il dottorato di ricerca alla Brown University negli Stati Uniti d'America. È professore ordinario presso la Facoltà di scienze economiche dell'Università nazionale di La Plata e professore associato della facoltà di Scienze economiche dell'Università di Buenos Aires. È ministro dell'economia dell'Argentina dal dicembre 2019. (Civ)